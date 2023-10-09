Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак

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Вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке РФ, в целях сохранения ценовой стабильности. Об этом Новак сообщил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Минэнерго России фиксирует тенденцию по снижению розничных цен на топливо в стране. По его словам, затоваривания на топливном рынке не зафиксировано. Министр энергетики добавил, что на данный момент уже происходит снижение розничных цен.
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