Правительство РФ одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний

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СМИ: Правительство рассмотрело законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний
Правительство РФ одобрило о законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний. Об этом пишет RT.
Отмечается, что нововведения не коснутся компаний, которые были созданы после 2020 года, и предприятий со средней доналоговой прибылью за 2021—2022 годы не более одного миллиарда рублей.
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, инициаторами введения такого налога стали не чиновники, а предприниматели.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минфин РФ лишит нефтяные компании обещанных льгот. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Сегодня на заседании правительства России одобрен законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений», — сообщили в российском Минфине.
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, инициаторами введения такого налога стали не чиновники, а предприниматели.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минфин РФ лишит нефтяные компании обещанных льгот. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян