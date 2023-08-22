Правительство РФ поручило «Газпрому» и «Новатэку» газифицировать Камчатку

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Правительство РФ поручило «Газпрому» в первом квартале 2024 года заключить договор поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки. Об этом пишет ТАСС.
Кроме того, правительство поручило «Новатэку» в третьем квартале текущего года разработать инвестиционную декларацию по комплексу регазификации СПГ на Камчатке и направить ее в Росморречфлот. «Новатэк» также должен выполнить инженерные изыскания по проекту строительства береговой инфраструктуры и разработать проектную документацию.
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