Правительство РФ продлило экспортные пошлины на подсолнечное масло до конца августа 2024 года

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Российское правительство 31 августа объявило о продлении действия пошлин на экспорт подсолнечного масла и подсолнечных шрот на год. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.
Отмечается, что пошлины будут действовать с 1 сентября текущего года по 31 августа 2024 года. При этом размер ставки для шрота уменьшили, а я для подсолнечного масла оставили прежним.
Минсельхоз РФ для расчета индикативной цены на основе сведений Московской биржи и Национальной товарной биржи будет постоянно наблюдать за ситуацией на рынке.
В правительстве пояснили, что такое решение было принято с целью обеспечения потребности перерабатывающих предприятий в сырье. Инициативу одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию.
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Минсельхоз РФ для расчета индикативной цены на основе сведений Московской биржи и Национальной товарной биржи будет постоянно наблюдать за ситуацией на рынке.
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Диана Аванесян