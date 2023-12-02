Правительство РФ расширило виды поддержки инвесторов на Дальнем Востоке

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Правительство России установило приоритет для инвестиционных проектов, связанных с туризмом на Дальнем Востоке. Общий объем субсидий на эти цели составит около одного миллиарда рублей.
Таким образом, государство сможет оказывать поддержку тем проектам, которые оказывают наиболее значительное влияние на развитие дальневосточных регионов.
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