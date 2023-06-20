Правительство РФ утвердило стратегию развития фармпромышленности до 2030 года

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об утверждении новой стратегии развития отечественной фармацевтики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что стратегия развития фармацевтической промышленности в России до 2030 года утверждена правительством. Об этом сообщается в Телеграм-канале кабмина.
Уточняется, что новая стратегия развития направлена на увеличение выпуска в Российской Федерации эффективных, безопасных и качественных лекарств, а также на повышение доступности таких препаратов.
Мишустин добавил, что данная стратегия предусматривает рост доли отечественных лекарств в общем объеме потребления с 61,8% до 66,6% и увеличение объема экспорта медицинских препаратов российского производства.
Кроме того, планируется повысить долю отечественных препаратов в перечне стратегически значимых лекарств до 80%.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 62% всех потребляемых фармпрепаратов производится в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Уточняется, что новая стратегия развития направлена на увеличение выпуска в Российской Федерации эффективных, безопасных и качественных лекарств, а также на повышение доступности таких препаратов.
Кроме того, планируется повысить долю отечественных препаратов в перечне стратегически значимых лекарств до 80%.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 62% всех потребляемых фармпрепаратов производится в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян