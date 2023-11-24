Правительство РФ выступило против запрета продажи жидкостей для вейпов

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Кабинет министров РФ с подачи министерства здравоохранения не поддержал запрет на продажу никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов. В числе причин называется возможный рост нелегального оборота этой продукции без уплаты акцизного сбора.
Парламентарии сообщили корреспонденту издания, что даже с отрицательным отзывом Кабмина законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Заместитель председателя фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что авторы инициативы будут до конца бороться за то, чтобы вейпы навсегда ушли из жизни страны. Он считает, что только их полный запрет может сохранить здоровье молодежи и детей, которые в основном увлекаются курением вейпов.
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Александр Бойцов