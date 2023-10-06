Правительство России с 1 октября стабилизирует цены на топливо

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Правительство России утвердило вспомогательные меры по стабилизации рынка топлива. В списке оказалась корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизельного топлива на 2% и 3% соответственно. Информацию сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу правительства.
«Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля — с 9,5% до 12,5%», — заявили в правительстве.Также 1 октября планируют восстановить топливный демпфер. Демпфер — это механизм удержания цен на внутреннем рынке за счет бюджетных выплат нефтяным компаниям.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо.
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