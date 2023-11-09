Правительство выделило порядка 100 млрд рублей на программы льготной ипотеки

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Правительство России дополнительно выделило 95 млрд рублей на программы льготного кредитования для россиян. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что государство должно помогать гражданам выполнять главную задачу, которая заключается в обеспечении достойных жилищных условий.
Мишустин отметил, что правительство реализует большое количество мер, направленных на поддержку сферы льготного кредитования. За время действия программ было выдано более двух млн займов на общую сумму, превышающую 8,5 трлн рублей.
В четверг, 9 ноября, правительство дополнительно направило ещё 95 млрд рублей для поддержки программ льготного кредитования.
Как уточнил Мишустин, порядка 46 млрд от этой суммы пойдут на семейную ипотеку, 41 млрд – на льготную ипотеку, которая пользуется большим спросом, а оставшиеся восемь млрд будут затрачены на развитие программы дальневосточной ипотеки.
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Мишустин отметил, что правительство реализует большое количество мер, направленных на поддержку сферы льготного кредитования. За время действия программ было выдано более двух млн займов на общую сумму, превышающую 8,5 трлн рублей.
Как уточнил Мишустин, порядка 46 млрд от этой суммы пойдут на семейную ипотеку, 41 млрд – на льготную ипотеку, которая пользуется большим спросом, а оставшиеся восемь млрд будут затрачены на развитие программы дальневосточной ипотеки.
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Анастасия Чинкова