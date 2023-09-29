Правительство внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2024 — 2026 годы

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Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Информацию сообщает пресс-служба кабинета министров.
Представленный документ создали на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, который подразумевает переход к росту экономики в следующем году на уровне выше 2%. Согласно документу, доход федерального бюджета в 2024 году составит 35 трлн рублей, в то время как расходы составят около 36,6 трлн рублей. В результате чего, бюджет окажется дефицитным. Расходы в 2025-м запланированы на уровне 34,4 трлн руб., в 2026-м — 35,6 трлн руб.
Кроме того, проект госбюджета был направлен нижней палате в электронном формате, а это практикуется впервые. Распоряжение о внесении проекта подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Кроме этого, в Госдуму были внесены другие документы, которые имеют весомое значения для финансов государства.
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Кроме того, проект госбюджета был направлен нижней палате в электронном формате, а это практикуется впервые. Распоряжение о внесении проекта подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Кроме этого, в Госдуму были внесены другие документы, которые имеют весомое значения для финансов государства.
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Алина Юрчак