Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря

Фото: iStock/hungryworks
Правительство России ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщили в телеграм-канале кабмина.
Отмечается, что эта мера принята с целью поддержания стабильности на внутреннем рынке. Сообщается, что запрет не касается государств-членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии.
По информации ведомства, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за границу для оказания гуманитарной помощи и в ходе международных транзитных перевозок.
Напомним, ранее Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России. Временный запрет на экспорт рисовых круп планируют наложить до конца 2023 года. Согласно документу, эмбарго не распространится на страны Евразийского экономического союза, на рис, который вывозится в качестве гумпомощи, «припасы» или в целях «обеспечения воинских формирований, находящихся на территории иностранных государств».
Читайте также:
Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России
В России резко подорожал длиннозерный рис
Эксперты прогнозируют рост цен на рис из-за запрета на поставки из Индии
По информации ведомства, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за границу для оказания гуманитарной помощи и в ходе международных транзитных перевозок.
Читайте также:
Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России
В России резко подорожал длиннозерный рис
Эксперты прогнозируют рост цен на рис из-за запрета на поставки из Индии
Екатерина Коршунова