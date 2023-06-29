Предприниматель Ковалев назвал компании, которые заплатят 300 млрд налога

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Предприниматель Андрей Ковалев заявил, что сверхналог нужно было ввести давно
Госдума приняла в первом чтении законопроект о разовой конфискации у крупных российских фирм как минимум в 300 млрд рублей в виде налога на ранее полученную сверхприбыль. Деньги пойдут в государственный бюджет. Лидер общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель Андрей Ковалев объяснил «Радио 1», какие компании попадут в этот список.
Согласно проекту закона, платить налог будут компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. По мнению Андрея Ковалева, это небольшая сумма для предпринимателя. Другой вопрос, считает предприниматель, какими способами организация получила эту прибыль.
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Согласно проекту закона, платить налог будут компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. По мнению Андрея Ковалева, это небольшая сумма для предпринимателя. Другой вопрос, считает предприниматель, какими способами организация получила эту прибыль.
«Свехналог для больших компаний – это нормально. Действительно, когда они получают сверхприбыль просто за счет созданий некоторых ситуаций, например, за счет скачка цен на нефть, газ, металлы или удобрения, то справедливо, что часть этой прибыли должна достаться бюджету», — сказал Андрей Ковалев.Однако предприниматель добавил, что это один из первых шагов к введению прогрессивной шкалы НДФЛ, — налог, ставка по которому растет при увеличении налогооблагаемой базы. Это может привести к уходу предпринимателей из России.
«Если будет введена прогрессивная шкала НДФЛ, боюсь, что начнется бегство. Желание коммунистов все отнять у богатых людей. Поделить и пропить – это неправильное желание. Нужно создавать условия, чтобы любой человек с талантом предпринимателя мог стать миллиардером в России», — заключил Ковалев.Читайте также:
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Екатерина Шмакова