Предпринимателей Московской области научат создавать франшизу

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
В обучении смогут принять участие предприниматели зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В рамках образовательной программы участникам расскажут, как спроектировать франшизу и управлять ей, сформировать структуру франчайзингового проекта и юридически подготовиться к продаже.
Бонусом будет то, что всем участникам программы дадут шаблоны документов франшизы, а также экспертную и менторскую поддержку от лидеров отрасли. Также, в рамках обучения будет разыгрываться бесплатная разработка договора франчайзинга от федеральных экспертов в сфере интеллектуальной собственности.
Спикерами программы выступят бизнес-консультанты, менторы, управляющие, соучредители и основатели бизнеса.
Участие в обучении можно принять как и очно, так и онлайн. Первый этап обучения начнётся 16 октября и продлится до 20 октября. Участников ждет очное обучение и защита проектов.
Участие в образовательной программе бесплатное, но так как количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по ссылке.
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