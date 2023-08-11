Предпринимателям дали возможность взять кредит с господдержкой

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У подмосковных предпринимателей появилась возможность инвестиционного кредита с господдержкой на условиях льготного финансирования.
В связи с чем Оргкомитет Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» рассматривает заявки от предпринимателей на льготное кредитование.
Чтобы получить услугу льготного кредитования необходимо:
— заполнить заявку на сайте;
— направить документы по Инициатору проекта и инвестиционному проекту;
— плотное взаимодействовать с сотрудниками Оргкомитета.
Подробнее ознакомиться с условиями получения льготного кредитования можно по ссылке.
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Алиса Сергиенко