Предприятие из Фрязина вышло на колумбийский рынок при поддержке подмосковных властей

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«В результате был заключён экспортный контракт на 90 тыс долларов с колумбийской компанией из города Йопаль. Она решила приобрести у подмосковного производителя индикаторы короткого замыкания для диагностики и мониторинга ЛЭП», – рассказала зампред.
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