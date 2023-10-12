Представители стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку

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Главы министерств финансов и центробанков стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку. Соответствующий запрос содержится в их совместном заявлении, опубликованном на встрече в Марракеше.
Ранее, 9 октября глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что прекращение действия зерновой инициативы не оказывает влияние на продовольственную безопасность развивающихся стран мира.
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Анастасия Чинкова