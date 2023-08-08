Предварительно более 2 трлн руб составил дефицит бюджета РФ в январе-июле

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Министерство финансов России оценило дефицит бюджета к ВВП, по итогам января-июля 2023 года показатель предварительно составил 2,81 трлн рублей, или 1,8% ВВП. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что при этом плановый уровень показателя равен 2,9 трлн руб. на весь год.
При этом, доходы бюджета за данный период снизились на 7,9% в годовом выражении, а расходы, напротив, увеличились на 14% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.
Кроме того, в министерстве сообщили, что нефтегазовые доходы сократились на 41,4%, в то время как ненефтегазовые доходы, напротив, увеличились на 19,8%.
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При этом, доходы бюджета за данный период снизились на 7,9% в годовом выражении, а расходы, напротив, увеличились на 14% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.
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Мелисса Тимофеева