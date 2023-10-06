Премьер Греции выступил против финансирования Украины в ущерб европейцам

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что нельзя направлять значительные дополнительные ресурсы для Украины в ущерб мерам поддержки европейских граждан, которые столкнулись со стихийными бедствиями. Об этом Мицотакис сообщил после завершения неформального заседания Европейского совета.