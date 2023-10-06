Премьер Греции выступил против финансирования Украины в ущерб европейцам

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что нельзя направлять значительные дополнительные ресурсы для Украины в ущерб мерам поддержки европейских граждан, которые столкнулись со стихийными бедствиями. Об этом Мицотакис сообщил после завершения неформального заседания Европейского совета.
Он отметил, что Греция достигла максимальной гибкости в использовании имеющихся у нее средств перед стихийными бедствиями, которые особенно сильно обрушились на Фессалию, затопленную после сильнейших ливней в начале прошлого месяца. Мицотакис упомянул, что Греция поддерживает предложение Европейской комиссии о большей гибкости в корректировке бюджета.
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Екатерина Коршунова