Президент РФ Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод

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После переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный президент России Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ).
После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную мощность он будет способен выпускать каждый год 38 млрд кубометров метановой фракции, 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции, 60 млн кубометров сверхчистого гелия.
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