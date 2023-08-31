При создании валюты БРИКС будут использовать опыт СССР, считают эксперты

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Согласно исследованию, проведенному Росконгрессом и предоставленному РИА Новости, опыт использования переводного рубля в советское время может быть весьма полезным при формировании расчетной валютной единицы для стран БРИКС.
В ходе последнего саммита БРИКС в Йоханнесбурге лидеры участников объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании общей платежной системы. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также высказал идею о возможности обсуждения создания единой расчетной валюты странами БРИКС+ в следующем году.
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