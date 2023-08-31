При создании валюты БРИКС будут использовать опыт СССР, считают эксперты

В Московской области стартовал сев озимых культур – ржи, пшеницы, тритикале и рапса. Сейчас в регионе озимыми культурами засеяно около 9 тыс га земли, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.

Среди городских округов наибольшие площади засеяны в Зарайске (3 тыс га), Луховицах (2,5 тыс га) и Кашира (700 га).



По данным министерства, в этом году в Подмосковье по плану озимыми культурами засеют 104,5 тыс га.







Лора Луганская