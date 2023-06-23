Прибыль химкинских предприятий за пять лет увеличилась на 70%

Фото: администрация г. о. Химки
Как отметил Волошин, положительная динамика наблюдается по всем экономическим показателям. Так, за пять лет объём отгруженных товаров вырос почти вдвое. Прибыль химкинских предприятий увеличилась на 70%.
«Нашу работу по управлению муниципальными финансами регулярно отмечают на всероссийских и областных конкурсах. В этом году Химки – в лидерах среди муниципалитетов в этой сфере. Таких результатов мы достигли благодаря регулярному диалогу с бизнесом, вниманию к запросам наших предпринимателей», – отметил Волошин.В городе реализуют проект «Химкинский резидент». Его цель – выявить компании, которые работают в округе, но не стоят на налоговом учёте, а также привлечь налоговых резидентов из других субъектов Федерации. Всего с 2019 года в рамках программы проверили более 16 тыс предпринимателей и выявили 7 тыс нерезидентов. Более 5 тыс из них встали на налоговый учёт в Химках.
Особое внимание уделяется импортозамещению. В планах на текущий год – осуществить16 масштабных проектов с объёмом инвестиций 4 млрд рублей.
Всего в Химках зарегистрированы более 40 тыс юридических лиц, предпринимателей и самозанятых, из них 21 тыс – предприятия малого и среднего бизнеса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что Подмосковье получает от малого бизнеса 22% налогов.