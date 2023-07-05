Приём заявок на конкурс «Экспортёр года» продлили по просьбам компаний

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Приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортёр года» продлён до 12 июля по просьбам компаний. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Принять участие в конкурсе могут представители крупного бизнеса, компаний МСП и индивидуальные предприниматели. В этом году премию будут вручать в 20 номинациях.
Конкурс пройдет в два этапа. Победителей первого, на уровне федеральных округов, объявят в период с августа по сентябрь. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, отберут победителей на федеральном уровне.
Награждение пройдёт в октябре на Международном экспортном форуме «Сделано в России».
Подробности можно найти на портале.
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Конкурс пройдет в два этапа. Победителей первого, на уровне федеральных округов, объявят в период с августа по сентябрь. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, отберут победителей на федеральном уровне.
Подробности можно найти на портале.
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Лора Луганская