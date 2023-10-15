Проект бюджета Украины на 2024 год включает рекордные расходы на оборону

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Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета на предстоящий год. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что проект будет принят до 20 ноября. Но прежде необходимо доработать его, внести необходимые поправки и провести голосование среди депутатов.
Ранее в этот день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также анонсировал утверждение комитетом Верховной рады проекта бюджета на 2024 год. Он уточнил, что в нём предусмотрены расходы на оборону в размере 45,6 млрд долларов, что значительно превышает расходы на медицину, образование и социальную сферу.
В минфине Украине заявили, что такие военные расходы составляют 23% ВВП страны.
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Ранее в этот день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также анонсировал утверждение комитетом Верховной рады проекта бюджета на 2024 год. Он уточнил, что в нём предусмотрены расходы на оборону в размере 45,6 млрд долларов, что значительно превышает расходы на медицину, образование и социальную сферу.
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Анастасия Чинкова