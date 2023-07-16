Профессор ВШЭ Братерский: У России нет весомых причин для продления зерновой сделки

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Профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский заявил в интервью для РИА Новости, что Москве стоит продемонстрировать решимость и отказаться от продления зерновой сделки.
Профессор подчеркнул, что совсем не будет удивлен, если в Кремле все же примут решение о продлении сделки — ведь сейчас она, по сути, не работает, и продлевать ее нет никакого смысла.
По мнению Братерского, сделку можно было бы продлить ради подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, но это не является веской причиной. Платежи за поставленное продовольствие можно проводить и через другие финансовые учреждения.
Неубедительным эксперт считает и тезис о том, что миру без зерновой сделки грозит голод. Братерский напомнил, что почти все поставленное зерно попало не в Азию и Африку, согласно договоренностям, а в европейские страны — что моментально создало, в свою очередь, проблемы для фермеров из Польши и Болгарии.
Среди европейских стран наибольшее количество украинского зерна было отгружено в Испанию — 2,06 миллиона тонн, или 6,3% от общего объема. Но самую большую долю агропродукции в рамках сделки получил Китай — 7,96 миллиона тонн, что составляет почти четверть от общего объема поставок. В тройку лидеров также входит Турция, куда было направлено 9,9% поставок, или 3,2 миллиона тонн зерна. Далее следуют Италия (2,1 миллиона тонн) и Нидерланды (1,9 миллиона тонн).В то же время на беднейшие страны, а по классификации ООН к ним относятся Йемен, Афганистан, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия зерновой сделки было направлено всего 768,6 тысячи тонн продукции, что составляет жалкие 2,3% от общего объема отгрузок.
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По мнению Братерского, сделку можно было бы продлить ради подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, но это не является веской причиной. Платежи за поставленное продовольствие можно проводить и через другие финансовые учреждения.
Среди европейских стран наибольшее количество украинского зерна было отгружено в Испанию — 2,06 миллиона тонн, или 6,3% от общего объема. Но самую большую долю агропродукции в рамках сделки получил Китай — 7,96 миллиона тонн, что составляет почти четверть от общего объема поставок. В тройку лидеров также входит Турция, куда было направлено 9,9% поставок, или 3,2 миллиона тонн зерна. Далее следуют Италия (2,1 миллиона тонн) и Нидерланды (1,9 миллиона тонн).В то же время на беднейшие страны, а по классификации ООН к ним относятся Йемен, Афганистан, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия зерновой сделки было направлено всего 768,6 тысячи тонн продукции, что составляет жалкие 2,3% от общего объема отгрузок.
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Артем Путинцев