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Профессор ВШЭ Братерский: У России нет весомых причин для продления зерновой сделки

16 июля 2023, 07:37

Фото: iStock/elena_larina

Профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский заявил в интервью для РИА Новости, что Москве стоит продемонстрировать решимость и отказаться от продления зерновой сделки.
Профессор подчеркнул, что совсем не будет удивлен, если в Кремле все же примут решение о продлении сделки — ведь сейчас она, по сути, не работает, и продлевать ее нет никакого смысла.

По мнению Братерского, сделку можно было бы продлить ради подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, но это не является веской причиной. Платежи за поставленное продовольствие можно проводить и через другие финансовые учреждения.


Неубедительным эксперт считает и тезис о том, что миру без зерновой сделки грозит голод. Братерский напомнил, что почти все поставленное зерно попало не в Азию и Африку, согласно договоренностям, а в европейские страны — что моментально создало, в свою очередь, проблемы для фермеров из Польши и Болгарии.

Среди европейских стран наибольшее количество украинского зерна было отгружено в Испанию — 2,06 миллиона тонн, или 6,3% от общего объема. Но самую большую долю агропродукции в рамках сделки получил Китай — 7,96 миллиона тонн, что составляет почти четверть от общего объема поставок. В тройку лидеров также входит Турция, куда было направлено 9,9% поставок, или 3,2 миллиона тонн зерна. Далее следуют Италия (2,1 миллиона тонн) и Нидерланды (1,9 миллиона тонн).В то же время на беднейшие страны, а по классификации ООН к ним относятся Йемен, Афганистан, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия зерновой сделки было направлено всего 768,6 тысячи тонн продукции, что составляет жалкие 2,3% от общего объема отгрузок.

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#эксперты
#ВШЭ
#Россия
#зерновая сделка
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Иркутские студенты разработали пожарный БПЛА с использованием искусственного интеллекта
15 июля 2023, 17:22

Фото: istockphoto/akiyoko

Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета разработали уникальный беспилотник, который может тушить пожары с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали в пресс-службе оператора платформы Национальной технологической инициативе.
Работа по разработке и наладке БПЛА велась в рамках акселерационной программы федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Аппарат сможет летать по запрограммированному маршруту и при помощи ИИ сможет отличать туристский костер или блеск металла на солнце от очага возгорания, передает РИА Новости. Затем полученные данные будут переданы в мониторинговый центр.

Студенты, участвовавшие в разработке беспилотника, готовятся к летным испытаниям, тестируя его на стенде. Отмечается, что дрон имеет уникальные технические и аэродинамические характеристики. Юные разработчики соединили в аппарате способность укороченного взлета и посадки на пересеченной местности, простоту конструкции, производства и пилотирования. Далее беспилотник будет совершенствоваться и дорабатываться.

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#эксперты
#ВШЭ
#Россия
#зерновая сделка
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Экономист Беляев рассказал, как надёжнее хранить сбережения
15 июля 2023, 16:46

Фото: iStock/marchmeena29

В настоящее время надёжнее хранить сбережения в валюте и золоте. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru.
Экономист пояснил, что в прошлом году ни в коем случае нельзя было хранить деньги в валюте. Сейчас ситуация кардинально изменилась, поэтому хранение сбережений в валюте является наиболее надёжным и удобным способом.

Также Беляев рассказал про другие способы хранения денег, например, в виде золота. 

«Есть такое понятие — обезличенные металлические счета. То есть вы приходите в банк, отдаете свои деньги, а вам их пересчитывают в граммы драгоценного металла. Когда вы хотите выйти из этого счета, то вам оценивают ваши граммы по текущей цене. Но тут может получиться, что вы что-то потеряли, а может получиться, что что-то выиграли. Потому что в долгосрочном аспекте цена на золото растет, но падения бывают», — объяснил он.

Кроме того, Беляев сообщил, что можно хранить день на счету в банке и на фондовом рынке. Второй способ больше подойдёт для повышения доходов. Однако он предупредил, что к проведению операций на фондовом рынке нужно относиться ответственно, как ко второй работе. 

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#экономика
#сбережения
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Пелаццо: Россия сможет расплачиваться за итальянские товары рублями
15 июля 2023, 15:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Итало-российская торговая палата (ИРТП) предложила создать систему, благодаря которой российские компании смогут покупать разрешённые для ввоза в страну товары и оплачивать их рублями. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.
«Мы хотим создать систему, которая позволит российскому покупателю платить в рублях нам, а мы с нашего счета в третьей стране потом могли бы переводить эти деньги в Италию», – сообщил Пелаццо.
Он также уточнил, что в настоящее время имеется ряд трудностей с товарообменом между Россией и Италией, в том числе, из-за товаров, попавших под санкции. 

Пелаццо оценил объём предстоящих работ и сообщил, что для создания такой системы уйдет несколько месяцев, поскольку необходимо вести переговоры с банками, найти третью страну и установить отношения с её финансовым регулятором. 

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#Италия
#Россия
#торговля
#экономика
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Эксперт Кузьмич дал рекомендации по борьбе с борщевиком
15 июля 2023, 15:15

Фото: istockphoto/TatianaNurieva

Борщевик очень жизнестоек и способен быстро разрастаться на обширных территориях. Доктор сельскохозяйственных наук Михаил Кузьмич дал несколько рекомендаций по борьбе с этим опасным сорняком.
В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что легких и быстрых способов в противостоянии этому растению не существует из-за глубокого залегания его корневой системы. Поэтому, чтобы эффективно бороться с сорняком, недостаточно просто скашивать его и удалять корни. Следует использовать также гербициды. После чего можно высаживать растения-антагонисты, например, клевер, зернобобовые или малину.

У борщевика Сосновского отсутствуют естественные болезни и вредители, поэтому борьба с ним представляет собой очень сложную задачу. В первую очередь, нельзя давать созревать семенам, которые потом разнесет ветер, транспорт или человек. Кроме вреда для культурных растений, некоторые виды борщевика опасны и для здоровья человека, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги. Бороться с борщевиком сложно, но возможно, заключил специалист.

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#борщевик
#сорняк
#борьба
#растение
#семена
#гербициды
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ООН: основными получателями украинской продукции в рамках зерновой сделки являются страны ЕС
15 июля 2023, 14:07

Фото: istockphoto/:Andrey Iudin

По данным ООН, основными получателями украинской агропродукции благодаря зерновой сделке стали государства, входящие в Евросоюз. На страны ЕС в рамках черноморской инициативы приходится суммарно 38% всех поставок.
Среди европейских стран наибольшее количество украинского зерна было отгружено в Испанию — 2,06 миллиона тонн, или 6,3% от общего объема. Но самую большую долю агропродукции в рамках сделки получил Китай — 7,96 миллиона тонн, что составляет почти четверть от общего объема поставок, передает РИА Новости. В тройку лидеров также входит Турция, куда было направлено 9,9% поставок, или 3,2 миллиона тонн зерна. Далее следуют Италия (2,1 миллиона тонн) и Нидерланды (1,9 миллиона тонн).

В то же время на беднейшие страны, а по классификации ООН к ним относятся Йемен, Афганистан, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия зерновой сделки было направлено всего 768,6 тысячи тонн продукции, что составляет жалкие 2,3% от общего объема отгрузок.

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#зерновая сделка
#ЕС
#продукция
#объем
#Китай
#страны
#ООН
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Артышак: Объём ввозимого из Украины в Польшу зерна сильно превышает показатели прошлых лет
15 июля 2023, 11:07

Фото: iStock/Orientaly

Объёмы ввозимого в Польшу зерна из Украины во много раз превышают показатели импорта прошлых лет. Об этом профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил изданию Rzeczpospolita.
Местные фермеры протестуют из-за неконтролируемого импорта зерна из Украины, начавшегося в начале этого года.

Европейская комиссия в апреле текущего года приняла решение, что украинское зерно может проходить через польскую территорию только транзитом.

Артышак подсчитал, что за первые четыре месяца этого года ввоз пшеницы в Польшу увеличился в 610 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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#зерно
#Польша
#Украина
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На Украине овощи за месяц выросли в цене на 22 процента
15 июля 2023, 09:37

Фото: istockphoto/NeonShot

По сообщению главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, овощи в стране за месяц подорожали на 22%. Одной из главных причин такой динамики цен специалисты называют подорожание топлива.
Выросли в цене картофель, морковь, капуста, яблоки. Основными факторами, оказавшими влияние на рост цен, Иван Томич назвал конфликт на Украине, вызвавший стихийную миграцию сельского населения, повышение цен на топливо и энергоносители, затяжную и холодную весну, которая наблюдалась в этом году, передает РИА Новости. Глава Союза украинского крестьянства также добавил, что в августе ожидать традиционного сезонного снижения цен в этом году не стоит.

По словам заместителя руководителя всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, жителям страны также стоит быть готовыми к подорожанию мяса птицы и яйца. Он отметил, что цена и логистика на промышленное производство будут складываться в зависимости от формирования цены на электричество. Поэтому следует ожидать роста цен на мясо птицы и яйцо на 15-20%.

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#украина
#овощи
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#рост
#топливо
#электричество
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Der Spiegel: Западные санкции не смогли сломить экономику РФ
15 июля 2023, 00:25

Фото: iStock/Egor_Maltsev

Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна выдерживать вводимые ограничения Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel. . Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
По мнению опрошенных изданием экспертов из Германии, российская экономика, несмотря на ослабление рубля, отнюдь не впала в рецессию, как того ожидали. Более того, слабый рубль помогает властям за счет продажи сырья покрывать дефицит госбюджета, так как доходы от экспорта ископаемого топлива Россия получает в валюте, а пенсии, зарплаты и пособия внутри страны выплачиваются в рублях.

В итоге эксперты Der Spiegel пришли к выводу о том, что  из-за устойчивого развития экономики на уровне дефицита бюджета в 3-4 процента в год Россия готова держаться долго, даже в условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО).

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#Россия
#Германия
#санкции
#экономика
#эксперты
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Американская нефтесервисная компания SLB прекратила поставки в Россию
14 июля 2023, 23:32

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger) прекращает поставки в Россию оборудования и технологий из-за расширения международных санкций. Об этом говорится в заявлении компании.
В заявлении американского холдинга говорится, что решение принято «в ответ на продолжающееся расширение международных санкций».

В мае SLB, штаб-квартира которой находится в Хьюстоне, заявила о приостановке своих операций в России, заблокировав своим сотрудникам в РФ доступ к программному обеспечению и данным, находящимся в США и Великобритании. Однако, как заявлял тогда гендиректор компании Оливье Ле Пеш, речь о полном уходе из нашей страны на тот момент не шла. Более того, он подчеркивал важность сохранения для SLB российского рынка.

SLB (бывшая Schlumberger) в прошлом году заняла 348-е место в рейтинге крупнейших компаний мира Forbes Global 2000. Компания имеет в своем составе несколько подразделений, которые занимаются поиском нефтяных месторождений и оценкой их запасов, разработкой методов эксплуатации месторождений, бурением и подготовкой скважин к добыче газа и нефти, а также разработкой технологий по нефтедобыче и транспортировке энергоресурсов.

При этом SLB — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

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#SLB
#санкции
#CША
#Россия
#нефтесервис
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