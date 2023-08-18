Профессор ВШЭ Коган раскрыл, кому выгоден слабый рубль

Фото: IStock/Max Zolotukhin
Утром 18 августа курс рубля вышел в уверенный плюс против основных торгуемых на Мосбирже валют. Пятый день подряд российская валюта продолжает уверенно расти. Так, курс доллара расчётами «завтра» на 11:06 по Москве снижается до 92,80 рубля.
Инвестбанкир, профессор ВШЭ и автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган рассказал в эфире «Радио 1», что при желании экономические власти могут вернуть рубль к отметке 88 за доллар. Однако это невыгодно как минимум двум сферам.
По словам эксперта, даже сверхвысокая ставка не увеличит приток валюты в страну и не уменьшит её отток. А это важный фактор в экономике.
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«Если будет большое желание, они могут и 90 рублей проломить, уйти на 88-87 рублей. Но мы должны понимать, что высокий курс комфортен и для экспортёров, и для бюджета. Так что никто особо усердствовать не будет», — сказал Евгений Коган.
«Основная причина ослабления рубля не в ставке, а в том, чтобы увеличить либо притоки валюты в страну, либо уменьшить оттоки. Поэтому в тот момент, когда было объявлено поднятие ставки, рубль символически попытался укрепиться, но у него это не особо получилось. И только когда было объявлено о дополнительных мерах – работе с экспортёрами – рубль пошёл вверх», — заметил инвестбанкир.Читайте также:
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Екатерина Шмакова