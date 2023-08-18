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Профессор ВШЭ Коган раскрыл, кому выгоден слабый рубль

Профессор ВШЭ Коган рассказал, кому выгоден высокий курс доллара
18 августа 2023, 12:51

Фото: IStock/Max Zolotukhin

Утром 18 августа курс рубля вышел в уверенный плюс против основных торгуемых на Мосбирже валют. Пятый день подряд российская валюта продолжает уверенно расти. Так, курс доллара расчётами «завтра» на 11:06 по Москве снижается до 92,80 рубля.
Инвестбанкир, профессор ВШЭ и автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган рассказал в эфире «Радио 1», что при желании экономические власти могут вернуть рубль к отметке 88 за доллар. Однако это невыгодно как минимум двум сферам.
«Если будет большое желание, они могут и 90 рублей проломить, уйти на 88-87 рублей. Но мы должны понимать, что высокий курс комфортен и для экспортёров, и для бюджета. Так что никто особо усердствовать не будет», — сказал Евгений Коган.

По словам эксперта, даже сверхвысокая ставка не увеличит приток валюты в страну и не уменьшит её отток. А это важный фактор в экономике.
«Основная причина ослабления рубля не в ставке, а в том, чтобы увеличить либо притоки валюты в страну, либо уменьшить оттоки. Поэтому в тот момент, когда было объявлено поднятие ставки, рубль символически попытался укрепиться, но у него это не особо получилось. И только когда было объявлено о дополнительных мерах – работе с экспортёрами – рубль пошёл вверх», — заметил инвестбанкир.
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#доллар
#рубль
#экспорт
#курс
#ставка
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В России в ближайшее время вырастут цены на вино и коньяк
18 августа 2023, 12:41

Фото: iStock/joruba

В России в ближайшее время ожидается рост цен на вино и коньяк. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что к концу сентября стоимость алкогольных изделий поднимется на 4-5%. Подорожание алкоголя не связано с санкциями Запада или иными геополитическими факторами.

Сообщается, что рост цен связан с увеличением стоимости бумаги, плёнок, бутылок и другой сопутствующей продукции, которые закупают винные заводы, что оказывает влияние на конечную себестоимость спиртного.

Напомним, ранее выяснилось, что алкогольный концерн Pernod Ricard планирует закрыть свое представительство в России. Директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основные бренды концерна Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Отмечается, что закрытие представительства алкогольного концерна связано с усилением давления на бренды за рубежом. 

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#счёт
#рф
#заводы
#алкоголь
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Россиянам рассказали о скором снижении цен на первичное жильё
Эксперт ОНФ Пожарская предсказала снижение цен на новостройки
18 августа 2023, 12:33

Фото: IStock/Oleg Elkov

Сбербанк и ВТБ поднимут ставки по базовым ипотечным программам. С 22 августа Сбер установит ставку 13,4% на первичное жильё, на вторичное жильё — 13,7%. ВТБ поднимет ставки на два процентных пункта с 21 августа.
Эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского Народного фронта Александра Пожарская рассказала «Радио 1», что ставки не будет распространяться на тех, кто оформил ипотеку или получил одобрение от банков до 21 и 22 августа. Однако тем, кто планировал взять ипотечный кредит позже, эксперт рекомендовала немного подождать.
«Ключевая ставка высока, кредитные и ипотечные ставки привязаны к ставке Ценнтробанка, и они несколько выше, чем ставка в ЦБ. Поэтому сейчас не самое выгодное время, чтобы брать ипотеку. Нужно подождать, пока регулятор её снова снизит. Также нужно помнить, что Минстрой не первый день и месяц говорит о том, что спрос на вторичку и на первичку снижается. Снижение спроса на первичку для строителей – неприятная история, и они вскоре будут вынуждены снижать цены», — сказала Александра Пожарская.
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#ипотека
#недвижимость
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Алкогольный концерн Pernod Ricard останется в РФ за счет параллельного импорта
18 августа 2023, 11:18

Фото: iStock/WS Studio

Алкогольный концерн Pernod Ricard, в который входят бренды виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine''''s, водка Absolut, коньяк Ararat и другие, планирует закрыть свое представительство в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основные бренды концерна Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Отмечается, что закрытие представительства алкогольного концерна связано с усилением давления на бренды за рубежом. Эксперты также указывают на риски, которые связаны с поддержанием офиса в РФ. 

Сообщается, что Игнатий Аракелян, бывший глава Ереванского коньячного завода, входящий в состав Pernod Ricard, назначен руководителем российского представительства. Коньяк Ararat, который производится на ЕКЗ, продолжит поставляться в Россию.

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#эксперты
#компании
#онлайн
#минфин
#счёт
#рф
#алкоголь
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Минфин: 99% алкоголя продают онлайн без лицензии
18 августа 2023, 10:47

Фото: iStock/Vicky Gosselin

По данным НИФИ Минфина, порядка 99% нелегальных онлайн-продаж алкоголя в России осуществляются продавцами без соответствующей лицензии.
В ведомстве отметили, что больше половины продукции, которая продается онлайн, является фальсификатом. В сети существует более двух тысяч сайтов по продаже алкоголя с доставкой, у большинства из которых нет лицензий. Сообщается, что при этом «нет существенного прогресса в снижении смертности от употребления алкоголя».

При неизменности ситуации с нелегальными онлайн-продажами алкоголя через 5 лет суммарный объем выпадающих доходов государственного бюджета составит около 253 миллиардов рублей. 

Напомним, в настоящий момент онлайн-продажа алкоголя в России не разрешена законом.

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#онлайн
#алкоголь
#минфин
#лицензии
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Россияне заинтересовались курсом рубля
18 августа 2023, 09:38

Фото: iStock/Lazy_Bear

Интерес жителей России к новостям о курсах валют за 4 месяца увеличился в полтора раза.
Сервис SuperJob выяснил, что курсом валют интересуется каждый третий из 10 опрошенных. Мужское население проявляет больший интерес.
 
Также, по прогнозам россиян, национальную валюту ждёт ослабление к 1 сентября. По мнению населения, к осени доллар будет стоить 108,19 рубля, а курс евро достигнет 117,48 рубля.
 
Опрос проводился с 7 по 17 августа в 370 российских населённых пунктах. В нём участвовали 1600 респондентов.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что доллар снизится до 55-60 рублей в том случае, если Россия введет обязательную продажу валютной выручки, а цены на товары экспорта РФ увеличатся.

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#доллар
#рубль
#валюта
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Экономист Зубец назвал условия, при которых курс доллара снизится до 60 рублей
Экономист Зубец: Доллар упадет до 60 рублей при повышении цен на нефть и росте экспорта из РФ
18 августа 2023, 05:42

Фото: iStock/dimarik

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что доллар снизится до 55-60 рублей в том случае, если Россия введет обязательную продажу валютной выручки, а цены на товары экспорта РФ увеличатся.
«Почему доллар в прошлом году упал до 60 рублей? Во-первых, правительство в феврале—марте ввело обязательную продажу валютной выручки. Экспортеры должны были привозить сюда свои заработки и продавать их на валютном рынке. Во-вторых, резко подскочили цены на нефть и весь экспорт РФ. Валюты стало огромное количество. Благодаря тому, что действовало требование обязательной продажи валютной выручки, она попала на рынок», — цитирует URA.RU слова эксперта.

Он отметил, что в настоящее время отсутствует правило обязательной продажи, хотя оно и выносилось на обсуждение. Кроме того, на внешнем рынке нет цен, которые были зафиксированы в 2022 году.

«Нефть $200 за баррель сейчас не стоит. Если нефть подорожает и будет введено правило продажи валютной выручки, то мы снова увидим 55-60 рублей за доллар. Но так как нет ни того, ни другого, то не увидим», — пояснил Зубец.

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#доллар
#рубль
#рынок
#экспорт
#нефть
#цены
#рф
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Bloomberg: Россия обгоняет США по экспорту нефти в Бразилию
Bloomberg: Россия в августе может обогнать США по экспорту нефти в Бразилию
18 августа 2023, 00:11

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В августе 2023 года Россия может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию, обогнав США, которые являются крупнейшим поставщиком латиноамериканской страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
«Импорт российских нефтепродуктов Бразилией вырастет на 25% в августе по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день. Это намного больше, чем из США, которые были основным иностранным поставщиком Бразилии», — говорится в публикации.

Уточняется, что Бразилия с момента установления потолка цен на нефть из РФ стала вторым покупателем российского дизельного топлива после Турции.

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#рф
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Евростат: В странах ЕС зафиксировано рекордное число обанкротившихся компаний
17 августа 2023, 20:13

Фото: istockphoto/SergeyChayko

Во втором квартале 2023 года количество банкротств компаний в странах Евросоюза достигло абсолютного рекорда. По сравнению с первым кварталом текущего года количество обанкротившихся фирм выросло на 8,4%.
Такие данные приводятся в опубликованном сегодня, 17 августа, отчете Евростата. В документе указано, что количество банкротств компаний в государствах, входящих в Евросоюз, достигло абсолютного максимума с момента начала сбора и фиксации данных в 2015 году.

Специалисты агентства сообщают, что рост количества разорившихся фирм отмечается во всех без исключения секторах экономики. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в гостиничном и ресторанном бизнесе, где количество поданных заявлений о банкротстве во втором квартале года выросло на 29,3% по сравнению с первым кварталом.

Наименьшее количество банкротств в странах ЕС с 2015 года было зафиксировано в пандемийном втором квартале 2020 года. Тогда в условиях локдаунов более половины государств Евросоюза законодательно запретили фирмам подавать заявления о банкротстве и оказывали значительную поддержку остановленным предприятиям.
#данные
#специалисты
#рост
#ес
#евросоюз
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Врип Каширы Шувалов отметил востребованность продукции местного завода
17 августа 2023, 19:44

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Шувалов познакомился с работой Каширского завода металлоконструкций и котлостроения. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«С большим интересом ознакомился с производственными мощностями завода, являющегося одним из ведущих в России по производству оборудования для энергетической промышленности. Востребованность продукции, её многообразие и объёмы отражает то большое количество заказов, которыми обеспечен завод. Элементы энергетических котлов, пароперегреватели, оборудование для котлов-утилизаторов и заводов по энергоутилизации отходов – лишь часть продукции, которая выпускается на КЗМК», – отметил Шувалов.
Он добавил, что работники завода должны быть обеспечены не только полноценными условиями труда, но и комфортом вне стен предприятия. Так, по просьбе коллектива был реш1н вопрос с ремонтом тротуара, ведущего от автобусной остановки. 

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Подмосковье ищет медработников