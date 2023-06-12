Программа льготной аренды жилья для сотрудников ОПК заработает в 2023 году

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«Субсидирование 50% стоимости аренды жилья на вторичном рынке, аренда организациями ОПК на рынке специально построенного или выкупленного жилья для последующей сдачи в наем работникам, субсидирование строительства быстровозводимых металлокаркасных общежитий для предоставления работникам и субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам», — цитирует агентство слова вице-премьера.
Ранее «Радио 1» сообщало, что участникам СВО спишут долги по кредитам при получении инвалидности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.