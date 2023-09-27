Производитель лапши быстрого приготовления вложил 5 млн долларов в новую линию завода в Серпухове

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«Сейчас «Маревен Фуд Сэнтрал» ежемесячно продает 100 млн единиц товаров. Нынешние мощности завода по производству лапши загружены на 100%. Перебоев с логистикой нет, доставка выполняется ежедневно. Более того, планируем увеличивать объемы производства», – сообщила руководитель службы маркетинговых коммуникаций компании Хай Иен Нгуен.
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