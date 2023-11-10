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Производитель сладостей из Подольска будет поставлять продукцию в ОАЭ

10 ноября 2023, 22:43
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

Компания «Деловое партнёрство» из городского округа Подольск подписала экспортный контракт с дистрибьютером из Объединённых Арабских Эмиратов на10 млн рублей. Подписание прошло на международной выставке в Дубае, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.

Компания выпускает шоколадные изделия и сладости под торговыми марками Gloriss и Biennale. Предприятие занимается обработкой и упаковкой орехов и сухофруктов, изготовлением шоколадных конфет и драже, мучных изделий, ореховых паст. Она также выпускает ингредиенты и добавки для молочной продукции.

Международная выставка ISM Middle East 2023 собрала ведущие компании кондитерской отрасли со всего мира. Помимо «Делового партнёрства», её участниками стали ещё четыре подмосковные компании из Королёва, Коломенского, Домодедово и Ленинского городского округа.

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#московская область
#подольск
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Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке
10 ноября 2023, 20:40

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил о снижении цен на бензин, которому не помешало даже обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Байден написал в социальной сети Х.
Американский президент также призвал нефтяные компании активнее инвестировать в наращивание добычи. По словам Байдена, несмотря на происходящий конфликт нефтяные компании продолжают получать сверхприбыли. 

Ранее сообщалось, что из-за масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риядом и запрета РФ на экспорт топлива стоимость нефти в США значительно выросла. Москва сократила производство нефти на 300 тысяч баррелей в месяц до конца этого года, а Саудовская Аравия — на миллион. На формирование цен также оказали влияние наводнения в Ливии, которые помешали поставкам.

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#бензин
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#экспорт
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В России инфляция в октябре замедлилась до 0,83 процента
Росстат: инфляция в октябре замедлилась с 0,87 до 0,83%
10 ноября 2023, 20:24

Инфляция в России в октябре замедлилась до 0,83% с 0,87% в сентябре. Об этом сообщил Росстат.
Отмечается, что инфляция в годовом выражении увеличилась на 0,69% и составила 6,69%. Продовольственная инфляция в октябре достигла 1,35%. В сообщении Росстата также говорится, что увеличение потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 45 субъектах РФ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция начнёт снижаться весной 2024 года. Она объяснила, что инфляция начнёт снижаться только весной, поскольку на это сильно повлияла статистика первой половины 2022 года, когда показатели инфляции были низкими.

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Подмосковные инвесторы вложат 24 млрд рублей в импортозамещение в АПК
10 ноября 2023, 16:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Инвесторы Подмосковья вложат около 24 млрд рублей в проекты импортозамещения в сельском хозяйстве. Такие данные привела зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас в Московской области реализуется пять импортозамещающих инвестпроектов в сельском хозяйстве. Суммарный объём инвестиций по этим проектам оценивают в 23,9 млрд рублей. На предприятиях создадут более 1 тыс рабочих мест», – отметила Зиновьева.
В качестве примера в министерстве привели проект «Птицефабрики ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР» из Наро-Фоминска. Там планируют создать новый племенной репродуктор бройлерных кур. Инвестиции превысят 4 млрд рублей.
 
Другой проект реализует компания «БИОТЕХ-ЗОО» из Видного. В планах - увеличение объёма и ассортимента кормов для зоопарковых животных. Компании предоставили землю в городском округе Домодедово по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
 
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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#инвестиции
#сельское хозяйство
#апк
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Решетников заявил о преодолении экономикой РФ самого сложного этапа
Решетников: экономика РФ преодолела самый сложный этап, но ее ждут новые вызовы
10 ноября 2023, 11:44

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Российская экономика смогла преодолеть самый сложный этап - этап восстановления, однако теперь столкнулась с высокими процентными ставками и сложным доступом к капиталу. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Он выступил в режиме ВКС на пленарной дискуссии «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России» Русского экономического форума, который состоялся в Челябинске.

«Сегодня можно говорить, что российская экономика прошла самый сложный этап - этап восстановления. И, конечно, её дальнейший рост зависит от регионов, от работы с инвесторами на местах, от инфраструктурных проектов, от новых технологий и повышения производительности труда на предприятиях, от комфортных условий для малого бизнеса, от вопросов подготовки кадров», - отметил Решетников.

По его словам, на федеральном уровне созданы инструменты для помощи субъектам РФ в решении поставленных задач.

Однако Решетников подчеркнул, что появились и новые вызовы для российской экономики. По его словам, предстоит развитие данной сферы при высоких процентных ставках и сложному доступу к капиталу. Он отметил важность проведения экономических форумов в регионах, так как, по его мнению, здесь власти и бизнес могут обсудить и решить много вопросов.

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#цб
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Hewlett Packard приступила к ликвидации российской «дочки»
Ликвидацию HP Inc. планируют завершить к 23 октября 2024 года
10 ноября 2023, 10:38

Фото: iStock/BalkansCat

Производитель из США персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard приступила к ликвидации российской «дочки» HP Inc. Такая информация приводится в выписке компании в Едином госреестре юрлиц.
«Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью 23.10.2024», - говорится в документе.

В прошлом году компания приняла решение полностью прекратить свою деятельность в России из-за конфликта с Украиной. Цена такого решения обошлась компании в $23 млн. Эти данные следуют из финансовой отчетности.

Компания HP Inc. Пришла в Россию в 2015 году и занималась продажей компьютерной, офисной и другой техники под торговой маркой HP. Также она занималась технической поддержкой и гарантийным обслуживание своих товаров. А также оказывала консультационные и маркетинговые услуги.

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#услуги
#компании
#рынок
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Bloomberg сообщил о приходе «новой российской элиты» на место ушедших компаний
10 ноября 2023, 10:25

Фото: iStock/ronstik

В РФ появились «новые бизнес-элиты», которые пришли на место международных компаний после начала специальной операции на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что российские предприниматели воспользовались вынужденным уходом предприятий Запада с рынка из-за санкций и давления со стороны инвесторов, в результате чего они приобрели активы по сниженной стоимости. По данным аналитического агентства AK&M, в прошлом году и первой половине этого года зарубежные организации продали бизнес в РФ на сумму более 21 миллиарда долларов.

Отмечается, что покупатели иностранных активов не входят в число богатейших граждан России, а также мало известны за пределами государства. 

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#активы
#рф
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ЦБ: Укрепление рубля связано с ростом продаж валютной выручки
10 ноября 2023, 01:43

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Согласно обзору финансовых рынков, опубликованному Центробанком (ЦБ) РФ, происходящее укрепление рубля связано с ростом продаж экспортёрами валютной выручки. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
В октябре в России продажи валюты экспортёрами увеличились до $12,5 млрд. ЦБ отмечает, что укреплению рубля способствовал увеличение ключевой ставки до 15%.

Всего в октябре граждане РФ купили валюты на 120,9 млрд. рублей. В сентябре аналогичный показатель равнялся 40,7 млрд. рублей.

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Bloomberg: Страны ЕС опасаются использовать «замороженные» российские активы

Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР до 2027 года
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Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР до 2027 года
10 ноября 2023, 00:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума РФ на год перенесла решение вопроса о компенсациях по вкладам граждан, размещённых в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующий законопроект был принят 9 ноября сразу во втором и третьем чтениях нижней палатой парламента. Уточняется, что также речь идёт о вкладах в организации государственного страхования, открытых до 1 января 1992 года. 

Согласно документу, начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» переносится с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года.

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#законопроект
#россияне
#госдума
#вклады
#выплаты
#ссср
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Bloomberg: Страны ЕС опасаются использовать «замороженные» российские активы
10 ноября 2023, 00:30

Фото: iStock/sinonimas

Часть стран Евросоюза (ЕС) полагают, что в вопросе ускорения согласования плана по использованию доходов от замороженных российских активов Центробанка (ЦБ) РФ необходимо соблюдать осторожность. Об этом пишет Bloomberg.
«Страны Евросоюза, включая Бельгию, Италию, Германию и Францию, проявляют осторожность в отношении ускорения усилий по использованию прибыли от попавших под санкции активов ЦБ РФ для поддержки Украины», — говорится в публикации.

По информации агентства, члены ЕС просят гарантировать, что использование прибыли от замороженных российских активов является юридически обоснованной и не поставит под угрозу финансовую стабильность стран.

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