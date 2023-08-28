Производители предупреждают россиян о повышении цен на хлеб

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Хлебозаводы жалуются на удорожание производства. Доля логистических затрат в себестоимости хлеба впервые превысила долю собственно муки, а потому сдерживать цены становится все труднее.
На росте себестоимости у производителей в первую очередь сказывается увеличение прямых стержневых затрат. Это подорожание основного сырья, то есть муки, увеличение расходов на логистику и оплату труда рабочих, отметил Айдиев. На текущий момент рост тарифов у перевозчиков составил 30% относительно показателей прошлого года. Кроме того, хлебопекарная отрасль испытывает хронический дефицит кадров, что вынуждает повышать оплату труда. Если ситуация не улучшится, то сдержать рост отпускной цены на хлеб производителям не удастся, заключил исполнительный директор НСХ.
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