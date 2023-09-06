Производство колбасных изделий в Подмосковье за пять лет выросло на 40%

Фото: Мининвест МО
В Подмосковье за пять лет более чем на 40% увеличился выпуск колбасных изделий. Регион добился этого, в том числе за счёт созданных для развития производства инвестиционных условий, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«В пищевой отрасли региона фиксируются значительные успехи. Так, за последние пять лет годовой объём производства колбасных изделий в Подмосковье вырос со 184,5 тыс тонн до 264,1 тыс тонн. В процентном соотношении рост превысил 43%», – сказала зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что только в части импортозамещения в регионе сейчас заявлено порядка 30 инвестпроектов в пищевой отрасли, в том числе проекты по производству колбасных изделий.
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