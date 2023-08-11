Производство компонентов для микроэлектроники запустили в ОЭЗ «Дубна»

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева анонсировала новый сервиз для бизнеса: «Открой бизнес на 1-2 этажах многоквартирного дома».

Этот сервис позволяет в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.



«С момента запуска нового сервиса на инвестиционной карте Московской области им воспользовались около 40 предпринимателей, первые 7 помещений от компании „Самолет“ уже проданы бизнесу Подмосковья. Новый сервис „Открой бизнес на 1-2 этажах МКД“ позволяет упростить начало предпринимательской деятельности в многоквартирных жилых домах, что, в свою очередь, поспособствует созданию новых рабочих мест и комфортной среды для жителей Подмосковья», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Все доступные объекты для открытия бизнеса размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья доступны на одной площадке.

Шаги предпринимателя, которые необходимо пройти, чтобы получить помощь в открытии бизнеса на 1-2 этажах многоквартирного дома:



— ШАГ 1. Выбрать объект на инвесткарте;

— ШАГ 2. Подать заявку с инвесткарты на сервис застройщика;

— ШАГ 3. Заключение договора;

— Бонусом для предпринимателей станут меры поддержки от застройщиков в виде льготных кредитов и рассрочки.

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