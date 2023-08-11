Производство компонентов для микроэлектроники запустили в ОЭЗ «Дубна»

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«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Московской области в первом полугодии 2023-го выросло на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очередной проект в этой сфере реализовала компания «С-Компонент». Инвестиции превышают 150 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.За счёт запуска производства компания создала 50 рабочих мест и планирует в дальнейшем увеличить штат до 80 сотрудников. Уже в следующем году она собирается выйти на оборот в 500 млн рублей.
Сегодня у компании – уже более 600 заказчиков из всех регионов России.