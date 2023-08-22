Производство майонеза в Подмосковье за год выросло на 126%

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Объём производства майонеза в июне этого года в Московской области повысился на 126% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Он превысил 26 тыс тонн, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В регионе в июне 2023 года произведено более 30,5% от общего объёма майонеза, изготовленного в Центральном федеральном округе, и 7,5 % от общероссийского объема», – говорится в сообщении.Как уточнили в министерстве, самые крупные производители майонеза в Подмосковье – Ногинский пищевой комбинат, предприятия ПК «МЭТР» и «ФОРТ-Н XXI».
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Лора Луганская