Производство мучных кондитерских изделий в Подмосковье увеличили на 36%

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Объёмы производства кондитерских изделий в Подмосковье в августе вырос на 36% по сравнению с прошлогодним показателем. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в августе этого года превысил 12 тыс тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 36%», – уточнил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, которого цитирует пресс-служба.По словам зампреда, в августе Подмосковье изготовили более 25% объёма тортов и пирожных, произведённого в Центральном федеральном округе и 5,9% от общероссийского объёма.
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Лора Луганская