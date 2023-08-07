Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Производство напольных покрытий появится в Бронницах

Производство напольных покрытий появится в Бронницах

07 августа 2023, 13:21

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

В подмосковных Бронницах к 2026 году запустят производство напольных покрытий. Об этом сообщили в пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
При этом, производство появится на участке, предоставленном по льготной программе, а ежегодная арендная плата составит всего 1 руб.

«Ожидается, что объект будет введён уже во II квартале 2026 года, а в 2027 году предприятие выйдет на целевую производственную мощность. На производстве, в создание которого инвестируют 32 млн руб., появятся 30 новых рабочих мест», – приводит АГН «Москва» слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.


А в Москве увеличился выпуск детских игр и игрушек почти в 1,5 раза. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, рост производства детских товаров наблюдается в столице второй год подряд.

«Это большой и очень важный сегмент промышленности, который вправе рассчитывать на поддержку правительства Москвы», – приводит utro.ru слова Собянина.

В настоящее время товары для детей в Москве выпускает около 60 крупных и средних предприятий.

Читайте также:

В России появится ГОСТ на детские игрушки

Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Фермеры из почти 50 регионов собрались на гастрономический фестиваль в Истре
#предприятие
#экономика
#производство
#москва
#подмосковье
Читайте нас в
США резко сократили импорт из Китая
WP: Поставки в США китайских товаров сократились на 24 процента
07 августа 2023, 13:44

Фото: iStock/rarrarorro

За пять месяцев текущего года импорт США из КНР снизился на 24% в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Об этом пишет издание The Washington Post.
Авторы статьи отметили, что невзирая на сокращение поставок, сумма импорта продолжает находиться на высоком уровне. В настоящее время, Китай передал лидирующие позиции по торговле с Штатами Тайваню и Вьетнаму.  

В прошлом году, за пять месяцев импорт США из КНР составлял на 24% больше, чем в текущем году за тот же период времени.  

Издание отмечает, что отношения между странами продолжают оставаться напряженными, несмотря на двусторонние усилия государств по их налаживанию. 

Читайте также: 

Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей

В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая

В Китае откроется центр по продвижению российской культуры


#сша
#китай
#отношения
#импорт
Читайте нас в
В Подмосковье работает сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль
07 августа 2023, 13:23

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в регионе работает сервис для представителей малого и среднего бизнеса, в рамках которого предприниматели смогут получать недвижимость в аренду всего за рубль.
Такая услуга подразумевает получение помещения или целого здания по ставке в 1 рубль за квадратный метр, если износ недвижимости составляет более 80%. Если этот процент ниже, то стоимость аренды будет равна ставке налога на имущество. Арендовать площади для работы можно будет без торгов на 10 лет, если это помещение, и на 5 лет, если это здание. 

Услуга «Недвижимость за 1 рубль» запущена по аналогии с «Землёй за 1 рубль». Без торгов можно будет получить помещения, которые требуют вложений в ремонт.

Лидерами по размещению объектов за 1 рубль стали: Богородский округ — 44, Люберцы — 31, Пушкинский —  26, Коломна — 23 и другие. 

Все доступные услуги и сервисы поддержи субъектам МСП размещены на Инвестиционном портале Московской области. 

Читайте также:

В Подмосковье оказывают 3 услуги субъектам МСП по поддержке бизнесу.

Министр инвестиций Зиновьева назвала шаги предпринимателя, для получения новой услуги поддержки бизнесу.

С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса.
#люберцы
#рубль
#имущество
#ремонт
#недвижимость
#коломна
#здание
#екатерина зиновьева
#бизнес
Читайте нас в
В Подмосковье оказывают 3 услуги субъектам МСП по поддержке бизнесу
07 августа 2023, 13:14

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнила подмосковным предпринимателям, что в регионе действуют сервисы поддержки бизнесу на инвестпортале.
Екатерина Зиновьева рассказала, что на данный момент заключено 193 договора субъектами малого и среднего бизнеса на оказание поддержки бизнесу по услугам: 

— Земля за 1 рубль;
— Земля без торгов;
— Недвижимость за 1 рубль.

Лидерами по заключению договоров на оказание поддержки стали Сергиево-Посадский округ — 21 договор, общая сумма инвестиций составила 47 млрд рублей, Ступино — 14 договоров на 8 млрд рублей, третье место занял Орехово-Зуевский округ — 10 договоров на 1,7 млрд рублей. 

Благодаря оказанной поддержке, субъекты малого и среднего бизнеса реализовали свои проекты и создали в регионе 16 088 новых рабочих мест. 

Читайте также:

В Подмосковье запустили сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль.

Министр инвестиций Зиновьева назвала шаги предпринимателя, для получения новой услуги поддержки бизнесу.

С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса.
#земля
#рубль
#ступино
#договор
#недвижимость
#проекты
#екатерина зиновьева
#бизнес
#поддержка
Читайте нас в
Евросоюз предупредили о «мучительной расплате»
Bloomberg: Еврозону ждет экономический шок из-за политики ЕЦБ
07 августа 2023, 13:03

Фото: iStock/sinonimas

Экономику еврозоны ожидает рекордный шок из-за политики Европейского центрального банка по борьбе с инфляцией. Об этом сообщили аналитики в статье для издания Bloomberg.
По прогнозам специалистов, экономику еврозоны может ожидать рецессия. К таким последствиям приведет повышение ключевой ставки ЕЦБ.  

Со ссылкой на собственные исследования, аналитики издания отметили, что спад экономики в будущем году, может составить около 3,8 процента от валового продукта региона. Также, эксперты предупредили об эффекте, который станет ощутим для ЕС в ближайшие 12 месяцев. Экономика страны столкнется с рекордным шоком, из-за действий финансового регулятора. 

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов экспортировать украинское зерно. 

Читайте также: 

Захарова обвинила Евросоюз в лицемерии

Уоллес: США, НАТО и ЕС разрушили Украину для достижения своих целей

ЕС призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве
#экономика
#страны
#эксперты
#ес
#евросоюз
Читайте нас в
Министр инвестиций Зиновьева назвала шаги предпринимателя, для получения новой услуги поддержки бизнесу
07 августа 2023, 13:00

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева анонсировала новую поддержку бизнесу и рассказала как её получить.
Екатерина Зиновьева рассказала про новый сервиз для бизнеса: «Открой бизнес на 1-2 этажах многоквартирного дома». Этот сервис позволит в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса.
«С 1 августа начнет работать первая часть, а с 1 сентября вторая. Бизнесу очень важно открываться на первых этаж домов. Нажав одну кнопку можно будет снять в аренду или купить помещение», — сказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Шаги предпринимателя, которые необходимо пройти, чтобы получить помощь в открытии бизнеса на 1-2 этажах многоквартирного дома: 

— ШАГ 1. Выбрать объект на инвесткарте;
— ШАГ 2. Подать заявку с инвесткарты на сервис застройщика;
— ШАГ 3. Заключение договора;
— Бонусом для предпринимателей станут меры поддержки от застройщиков в виде льготных кредитов и рассрочки.

Все доступные объекты для открытия бизнеса будут размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья будут доступны на одной площадке. 

Читайте также:

В Подмосковье введут новую услугу для поддержки бизнесу.

В Подмосковье запустили сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль.

В Подмосковье на ближайшее время намечен запуск ещё пяти сервисов для поддержки бизнесу. 
#подмосковье
#рубль
#помощь
#бизнес
#сервис
#онлайн
#меры
#дома
#екатерина зиновьева
Читайте нас в
С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса
07 августа 2023, 12:48

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о новом сервисе поддержки бизнеса.
С 1 августа в Подмосковье начнет работать первая часть сервиса новой услуги, оказываемой субъектам малого и среднего бизнеса региона.

В рамках первой части сервиса субъекты МСП смогут подать заявку на открытие бизнеса на 1-2 этажах многоквартирных домов. Все доступные объекты для открытия бизнеса будут размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья будут доступны на этой площадке. 

Вторая часть сервиса начнёт работать с 1 сентября. Вторая часть подразумевает старт оказания комплексной услуги «Открой своё дело».

В рамках услуги представителям МСП будет оказана поддержка в открытии своего бизнеса: 
— Предоставление недвижимости;
— Предоставление мер поддержки;
— Оформление лицензий;
— Вывески + фасадная схема + рекламная конструкция;
— Веранда;
— Субсидия на франшизу, займ.

Представители МСП Подмосковья смогут получить услуги в области общественного питания «ОТКРЫВАЮ КАФЕ», также предпринимателям помогут открыть собственный магазин и бизнес по оказанию услуг. 

Читайте также:

В подмосковных парках работают более 1,2 тыс объектов бизнеса.

Мининвест Подмосковья в ближайшее время запустит новые онлайн-сервисы для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Подмосковье введут новую услугу для поддержки бизнеса.
#подмосковье
#магазин
#дело
#бизнес
#кафе
#услуги
#мсп
#поддержка
#екатерина зиновьева
Читайте нас в
В Подмосковье введут новую услугу для поддержки бизнеса
07 августа 2023, 12:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева анонсировала новую поддержку бизнесу.
Екатерина Зиновьева рассказала про новый сервиз для бизнеса: «Открой бизнес на 1-2 этажах многоквартирного дома». Этот сервис позволит в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса.
«С 1 августа начнет работать первая часть, а с 1 сентября вторая. Бизнесу очень важно открываться на первых этаж домов. Нажав одну кнопку можно будет снять в аренду или купить помещение», — сказала Зиновьева на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Все доступные объекты для открытия бизнеса будут размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья будут доступны на одной площадке. 

Субъекты малого и среднего бизнеса региона смогут получить также и бонусы от застройщика, при оформлении договора аренды или покупки на Инвестиционном портале.

Читайте также:

В Подмосковье назвали основных получателей поддержки регионального Фонда микрофинансирования.

Воробьёв объявил о старте подачи заявок на субсидии социальным и молодым предпринимателям.

В Подмосковье запустили сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль.
#подмосковье
#рубль
#бизнес
#субсидии
#сервис
#покупки
#онлайн
#дома
#екатерина зиновьева
Читайте нас в
В России появится ГОСТ на детские игрушки
07 августа 2023, 11:23

Фото: iStock/Oleksandr Sytnyk

В РФ разработали ГОСТ на игрушки, дающий определение всем типам продукции. Об этом сообщили «Известия».
Отмечается, что всего в ГОСТе предусмотрено 48 типов игрушек с отдельными определениями. Согласно документу, игрушка — это изделие для детей в возрасте до 14 лет.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, ГОСТ введен для того, чтобы предприятия соблюдали все установленные правила. Она также отметила, что по введенному стандарту появится возможность исключать некачественное или опасное сырье при производстве продукции для детей.

Игрушки предлагается разделять по возрастным категориям, производимому материалу и воспитательному назначению.

Читайте также:

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей

Подмосковные врачи помогли родить пациентке с пересаженными лёгкими

В Новотроицке арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над четырьмя девочками
#игрушки
#курс
#гост
#правила
#предприятия
Читайте нас в
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей
07 августа 2023, 11:01

Фото: iStock/Lazy_Bear

По данным торгов, впервые с марта прошлого года курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей.
Напомним, ранее выяснилось, что 7 августа Минфин России планирует возобновить операции по покупке валюты на домашнем рынке в соответствии с бюджетным правилом. Такие действия будут проводиться впервые начиная с января 2022 года. 

Предполагаемый объем покупок валюты с 7 августа по 6 сентября достигнет 40,5 миллиарда рублей, что составляет примерно 1,8 миллиарда рублей ежедневно. Согласно бюджетному правилу, министерство инвестирует сверхдоходы от экспорта нефти и газа в покупку валюты и золота, с целью последующего перевода этих средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Читайте также:

Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с марта прошлого года

«Известия»: В России на 10 процентов выросли цены на бытовую технику и электронику
#цены
#покупки
#фонд
#операции
#минфин
#доллар
#курс
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников