Производство напольных покрытий появится в Бронницах

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«Ожидается, что объект будет введён уже во II квартале 2026 года, а в 2027 году предприятие выйдет на целевую производственную мощность. На производстве, в создание которого инвестируют 32 млн руб., появятся 30 новых рабочих мест», – приводит АГН «Москва» слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
«Это большой и очень важный сегмент промышленности, который вправе рассчитывать на поддержку правительства Москвы», – приводит utro.ru слова Собянина.
В настоящее время товары для детей в Москве выпускает около 60 крупных и средних предприятий.
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