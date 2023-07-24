Производство сметаны в Подмосковье за год выросло на 113%

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Объём производства сметаны в мае 2023 года в Подмосковье составил 15,5 тыс тонн. Это на 113% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В ведомстве пояснили, что мощности увеличивают как крупные производители, так и частные фермерские хозяйства. Крупнейшие производители сметаны в регионе – компания «РостАгроКомплекс», предприятия «Рузское молоко» и «Братья Чебурашкины».
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Лора Луганская