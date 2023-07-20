Производство тепличных овощей в Подмосковье за год выросло на 41%

Фото: Фотобанк МО
В Подмосковье с января по июнь текущего года собрали более 93 тыс тонн овощей закрытого грунта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.
Как отметил министр, за тот же период 2022 года было собрано 66 тыс тонн тепличных овощей. Таким образом, в текущем году их производство увеличилось более чем на 41%.
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