Промышленное производство в Московской области выросло на 12%

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С января по август этого года промышленное производство в Подмосковье выросло на 12%. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За семь месяцев текущего года рост промышленного производства в регионе составил 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. За период с января по август 2023 года рост составил 12% по сравнению с прошлым годом», – отметила зампред.При этом, по её словам, значительный вклад в эту динамику внесла обрабатывающая промышленность, которая за отчётные восемь месяцев выросла на 13,8%
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