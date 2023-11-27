Промышленное производство в Подмосковье за год выросло на 13%

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Индекс промышленного производства Московской области по итогам 10 месяцев 2023 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
«Рост промпроизводства в Подмосковье в январе – октябре составил 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как обычно, сектор обрабатывающего производства в регионе за это время вырос немного больше – на 15,1%», – рассказала зампред Зиновьева.По её словам, Московская область активно наращивает выпуск высокотехнологичной продукции. Так, предприятия сферы производства компьютеров, электронных и оптических изделий увеличили производство на 54,3%. Рост в 17% был зафиксирован в секторе производства электрооборудования.
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Лора Луганская