Промышленное производство в Московской области за год выросло на 11%

Фото: администрация г. о. Одинцово
Рост в 13,7% показала обрабатывающая промышленность
Промышленное производство в Подмосковье в январе-мае текущего года выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Ранее «Радио 1» сообщало, что прибыль химкинских предприятий за пять лет увеличилась на 70%.
«Традиционно более высокий рост – 13,7% – показала обрабатывающая промышленность региона. Лидером стала металлургия, которая выросла на 70,4%», – рассказала Зиновьева.
Лора Луганская