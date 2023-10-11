Птицекомплекс из Подмосковья будет поставлять продукцию в Китай

Фото: Минсельхозпрод МО
Подмосковный птицеводческий комплекс «Ромашино» представил стенд на международной сельскохозяйственной выставке VIV Nanjing 2023 в китайском Нанкине. Делегация обсудила возможности экспорта подмосковной птицы в КНР, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«Только на первоначальном этапе из городского округа Шаховская в Поднебесную планируют поставить порядка 50 тыс родителей и 100 тыс финальных несушек для фабрик. Стенд птицекомплекса посетили более 1 тыс человек», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Сейчас предприятие готовится заключить контракты на поставку. «Ромашино» уже экспортирует свою продукцию в Казахстан и Белоруссию. В перспективе планируются поставки в Индию, Вьетнам, Малайзию, Иран и страны Африки.
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