«Путеводитель по бизнесу Московской области» объединит предпринимателей региона

Фото: Мининвест МО
В Подмосковье начал работать портал «Путеводитель по бизнесу Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Помимо деловых новостей, на портале представлены аналитические материалы, информационные и образовательные ресурсы для развития бизнеса.
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