Путин: Бесконечное накопление долгов развитыми странами приближает мировой кризис

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Российский лидер Владимир Путин, в рамках саммита ШОС, заявил, что страны Запада сами приближают мировой кризис.
«Повышаются риски раскрутки нового глобального финансово-экономического кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшением продовольственной и экологической безопасности», - прокомментировал ситуацию Путин.
Глава РФ также подчеркнул, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять санкциям и ограничениям.
Одним из главных событий встречи станет присоединение Ирана к союзу в качестве полноправного члена.
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Евгения Парфентьева