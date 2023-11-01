Путин дал оценку состоянию российской экономики 

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России развивается стабильно и предсказуемо. Об этом глава государства сообщил во время совещания по вопросам экономики.
Ссылаясь на данные оперативной статистики, Путин заявил, что экономическая ситуация в стране развивается согласно ранее названным прогнозам.
Путин отметил повышение показателя ВВП России, который по сравнению с прошлым годом вырос на 2,8% за прошедшие девять месяцев.
Также глава государства подчеркнул, что в августе и в сентябре произошло двукратное увеличение показателей до 5,2% в годовом выражении. Ранее об этом сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Анастасия Чинкова