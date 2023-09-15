Путин: европейские компании отказались поставлять России энергооборудование

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские компании отказали поставлять России энергетическое оборудование. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава российского государства отметил, что РФ восстановила все компетенции, а также появились новые инженерные компетенции. Путин добавил, что европейские компании прекратили сотрудничество с Россией и понесли огромные убытки.
Ранее Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная и надежная. Российский лидер отметил, что консультации по поводу отношений и взаимодействия РФ и Белоруссии продолжаются. Путин также пообещал о том, что подробно проинформирует Лукашенко о завершении подготовки бюджета.
Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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Ранее Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная и надежная. Российский лидер отметил, что консультации по поводу отношений и взаимодействия РФ и Белоруссии продолжаются. Путин также пообещал о том, что подробно проинформирует Лукашенко о завершении подготовки бюджета.
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Екатерина Коршунова