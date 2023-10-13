Путин: Киев всегда выступал за зону свободной торговли в СНГ

Фото: kremlin.ru
Украина всегда пыталась создать зону свободной торговли в СНГ, заявил российский лидер Владимир Путин, на заседании Совета глав государств — членов СНГ.
По словам президента, Украина всегда держалась в сторону от СНГ, но проталкивала вопрос о зоне свободной торговли, пока не ушла в сторону вступления в ЕС.
Ранее Владимир Путин также объяснил, что некоторые страны еще числятся в составе содружества, однако, в этом формате уже не работают. К таким государствам Путин отнёс Украину, Грузия и Молдову.
СНГ было основано 8 декабря 1991 года. Эта организация призвана регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.
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Ранее Владимир Путин также объяснил, что некоторые страны еще числятся в составе содружества, однако, в этом формате уже не работают. К таким государствам Путин отнёс Украину, Грузия и Молдову.
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Евгения Парфентьева