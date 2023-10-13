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Путин: Киев всегда выступал за зону свободной торговли в СНГ

13 октября 2023, 16:25
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Украина всегда пыталась создать зону свободной торговли в СНГ, заявил российский лидер Владимир Путин, на заседании Совета глав государств — ​членов СНГ.
По словам президента, Украина всегда держалась в сторону от СНГ, но проталкивала вопрос о зоне свободной торговли, пока не ушла в сторону вступления в ЕС.

Ранее Владимир Путин также объяснил, что некоторые страны еще числятся в составе содружества, однако, в этом формате уже не работают. К таким государствам Путин отнёс Украину, Грузия и Молдову.


СНГ было основано 8 декабря 1991 года. Эта организация призвана регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.

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Площадь сева озимых культур в Подмосковье превысила 95 тыс га
13 октября 2023, 17:06

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области завершили сев озимых культур. В этом году площадь их сева превысила 95 тыс га, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Под урожай будущего года озимыми зерновыми в регионе засеяли более 84 тысяч гектаров, озимым рапсом – 10,5 тыс га. При этом план по севу масличных культур перевыполнен: засеяно на 3,6 тыс га больше, чем в прошлом году», – сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба
Как пояснили в министерстве, озимые культуры до наступления зимы прорастают и продолжат расти весной следующего года. Уборочная кампания 2024-го начнется со сбора урожая озимых. Яровые культуры созреют позже.

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#зерно
#подмосковье
#московская область
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Требование обязательной продажи валютной выручки вступит в силу 16 октября
13 октября 2023, 16:18

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. Об этом сообщили в кабинете министров Российской Федерации.
Крупные экспортеры из числа установленных 43 групп компаний должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России. Затем им предстоит реализовать 90% от этого объема на внутреннем рынке. Как считают в Центробанке, такая мера улучшит ситуацию с ликвидностью, а также повлияет на снижение краткосрочной волатильности.

Большинство участников внешнеторговой деятельности смогут сохранить уже устоявшиеся и отработанные схемы. Таким образом, увеличение привлекательности для россиян хранить сбережения в рублях окажет заметную поддержку национальной валюте.

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Воробьёв открыл в Волоколамске крупнейший вьетнамский животноводческий комплекс
13 октября 2023, 15:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл первую очередь животноводческого комплекса «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» под Волоколамском. Это крупнейший в Подмосковье инвестиционный проект по молочному животноводству.
Соглашение о строительстве комплекса правительство Московской области и концерн TH-True Milk подписали в ходе поездки подмосковной делегации во Вьетнам в 2015 году. 
«Мы реализуем уже более 200 проектов по импортозамещению. Сегодня мы открыли комплекс на 3 тыс голов. Вчера мы были на молочной ферме в Ступине, а сегодня – у наших вьетнамских друзей. Приятно, что никто не отказался от своих планов, собирают очень мощные команды современных молодых инженеров, селекционеров – всех, кто разбирается в технологиях сельского хозяйства, молочного животноводства», – сказал губернатор. 
Он уверен в перспективах бизнеса, который Вьетнам реализует в Подмосковье. 
«Было много скептиков, когда мы приехали в Хошимин и в Ханой. С трудом представляли, как можно за 8 тыс км принять решение о таких масштабных инвестициях. Но, похоже, всё идет по плану. Хочу пожелать, чтобы компания была прибыльной. А мы со своей стороны будем максимально направлять все государственные и региональные программы на поддержку подобных современных предприятий», – отметил Воробьёв
Животноводческий комплекс – первый проект в сфере сельского хозяйства, реализуемый компанией из Республики Вьетнам TH Group. После его завершения объем производства молока на предприятии достигнет 65,7 тыс тонн в год. Это более 9% от его общего производства в Подмосковье.
«TH Group пришла в Россию в период эмбарго, став ярким примером иностранных инвестиций Вьетнама в Россию в аграрном секторе. Торжественное открытие первой очереди фермы в Волоколамске – это результат труда и преодоления многих трудностей. Невозможно не отметить особое внимание и поддержку со стороны правительства Московской области, особенно со стороны губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», – сказал гендиректор ООО «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» Нго Минь Хай.
Общий объем инвестиций в проект – 6,8 млрд. рублей. Комплекс рассчитан на 6 тыс коров. Там будут работать около 300 сотрудников из Подмосковья.  
«Хочется сказать слова благодарности правительству России, руководству Московской области и всем ответственным органам России, которые помогают Вьетнаму и компании TH Group реализовать этот важный для нас проект», – сказал министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен
Молочная ферма на территории Подмосковья работает с 2018 года. Валовое производство составляет 15,3 тыс тонн. Предприятию оказали комплексную поддержке в реализации инвестпроекта – предоставили землю без торгов, помогли получить разрешительную документацию, а также кредит по ставке 4% на 6 млрд рублей. 

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#молоко
#ферма
#экономика
#инвестиции
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Стало известно, в каких валютах Россия торгует нефтью
Новак: РФ торгует нефтью в большей степени в рублях и юанях
13 октября 2023, 14:33

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в настоящее время Россия торгует нефтью в большей степени в рублях, юанях, а также дирхамах и рупиях.
Он отметил, что торговля осуществляется в тех валютах, которые прописаны в коммерческих контрактах, условия которых могут быть абсолютно разными.

«Могу лишь сказать в среднем, что мы в большей степени сейчас перешли на торговлю в рублях, в китайских юанях, там, в дирхамах, в рупиях и так далее. Но это в каждом контракте по-своему определяется», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Arabic Новак.

При этом, по его словам, расчёты в долларах и евро сейчас намного ниже по количеству.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.

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#торговля
#россия
#нефть
#валюта
#экономика
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Инвестор Сидоров заявил о возможном росте котировок нефти
13 октября 2023, 14:24

Фото: istockphoto.com/Evgenii Mitroshin

Частный инвестор Фёдор Сидоров заявил, что на рынке нефти возможен рост котировок при обострении ситуации на Ближнем Востоке.
«За неделю мы можем увидеть прирост Brent в размере 2,3%, а WTI — порядка 0,9%. Если ситуация в секторе Газа будет усугубляться, это может привести к более значительному росту котировок, поскольку возникнет вероятность частичной блокировки Ормузского пролива и компании будут закладывать этот риск», — пояснил в беседе с RT Сидоров.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.

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#нефть
#цена
#экономика
#прогноз
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Новак назвал проект газового хаба серьёзным и перспективным
13 октября 2023, 14:07

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.
«Проект состоит в том, чтобы создать в Турции электронную площадку по торговле газом, которая бы формировала цены, исходя из спроса и предложения в этом регионе. <…> Там должна быть своя электронная биржа, электронная торговля, которая формирует ценовые котировки. Этот проект сейчас на стадии обсуждения. Подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партнёрам, они её сейчас её рассматривают», — пояснил в беседе с RT Новак.

Ранее Александр Новак заявлял, что европейца в настоящее с удовольствием покупают российский сжиженный природный газ (СПГ).

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#газ
#нефть
#турция
#россия
#экономика
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Новак заявил об охотных покупках европейцев российского СПГ
13 октября 2023, 13:46

Фото: istockphoto.com/NiseriN

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейца в настоящее с удовольствием покупают российский сжиженный природный газ (СПГ).
«На сегодняшний день, они с удовольствием покупают наш российский СПГ. Наряду с другим СПГ, который приходит туда, в том числе и катарским, и американским. Посмотрим, как будут развиваться там спрос и предложение», — сказал в беседе с RT Новак.

По его словам, развитие спроса и предложения будет зависеть, в том числе, и от потребностей Европы, и от политики, проводимой ею.

До этого сообщалось, что цены на газ на торговых площадках Евросоюза выросли, но в Европе до сих пор стоит вполне летняя погода, а подземные хранилища заполнены под завязку. Как передают argumenti.ru слова замгенерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Александра Гривача, причинами роста стоимости газа в регионе можно считать, в том числе, обострение арабо-израильского конфликта, а также остановку работы газопровода в Балтийском море между Финляндией и Эстонией.

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#газ
#цены
#европа
#россия
#экономика
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Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС
Путин: Россия не радуется и не зубоскалит из-за экономической рецессии в Европе
13 октября 2023, 12:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не радуется и не зубоскалит рецессии, которая происходит в Европе, а констатирует факт. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Глава российского государства отметил, что по Содружеству в экономиках государств – участников СНГ по большинству показателей наблюдается прирост в размере 2,2%. Говоря о промышленном производстве, Путин заявил об увеличении в 2,7%.

Российский лидер поделился, что в Европейском союзе в этом году будет небольшой рост, порядка 0,5%. При этом основные промышленно-развитые экономики ЕС ушли в минус, констатировал президент.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии. Медведев написал, что по итогам 2023 года российская экономика вырастет на 2,8%, в то время как немецкое правительство спрогнозировало спад экономики государства на 0,4 процента.

Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ. 

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В Щёлкове постоят производственно-складной комплекс
13 октября 2023, 12:28

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На территории индустриального парка «iЩелково» в городском округе Щелково построят новый резидентский производственно-складной комплекс. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Проект будет сопровождаться центром содействия строительству при правительстве Московской области. В настоящий момент предварительный объём инвестиций составляет 35 миллионов рублей.


Кроме этого, индустриальный парк является возможностью для собственников бизнеса получить специальные условия аренды и помощь в коммуникации с государственными структурами.

Комплекс будет состоять из здания, площадью 3 тысячи квадратных метров и прилегающей парковочной зоной для сотрудников и клиентов фирмы. В  строении планируется разместить само производство и склады для хранения продукции.

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