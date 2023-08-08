Путин назвал причину повышения ключевой ставки Центробанка

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Центробанк РФ повысил ключевую ставку, чтобы дать реакцию на тенденцию с разогревом инфляции в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.
Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным вкладам на 0,8 п.п. В связи с этим процент по ипотеке при покупке нового жилья составил 11,4%, а для вторичного жилья – 11,7%. При этом уточнялось, что изменения не коснулись льготных ипотек, их ставки снизились 4 августа.
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Анастасия Чинкова