Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что надежнее вкладывать капиталы в РФ. Так Путин обратился к бизнесменам, которые столкнулись с прессингом на Западе во время пленарного заседания ВЭФ.
Российский лидер отметил, что это касается и масштабных проектов инфраструктуры, и локальных проектов развития городского туризма. Путин подчеркнул, что не следует наступать на «одни и те же грабли».
Ранее глава российского государства заявил, что правительство пока не видит необходимости поднимать налоги.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.
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Екатерина Коршунова