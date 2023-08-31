Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей

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Президент России Владимир Путин успокоил министра финансов РФ Антона Силуанова касательно строительства моста через реку Енисей. Путин заявил, что объект был сдан вовремя и без завышения расходов. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по развитию региона.
Путин подчеркнул, что Красноярский край является одним из ведущих экономических центров Сибири.
Напомним, провел совещание по Красноярскому краю, на котором обратил внимание на необходимость расширения Транссибирской магистрали и наращивания работы по Северному морскому пути. Глава российского государства отметил, что темпов сбавлять нельзя.
Путин подчеркнул, что важно создать более современную и гибкую структуру экономики края и Сибири. Российский лидер добавил, что обеспечение роста доходов граждан и их благополучия позволит улучшить демографическую ситуацию, а также привлечь квалифицированных специалистов в регион.
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Напомним, провел совещание по Красноярскому краю, на котором обратил внимание на необходимость расширения Транссибирской магистрали и наращивания работы по Северному морскому пути. Глава российского государства отметил, что темпов сбавлять нельзя.
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