Путин отметил расширение расчётов в нацвалютах между Россией и Казахстаном

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Президент РФ Владимир Путин отметил рост доли расчётов в национальных валютах во внешнеторговых операциях между Россией и Казахстаном. Об этом он заявил на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества.
Отмечается, что форум посвящён вопросам сельского хозяйства.
Путин заявил, что сотрудничество России и Казахстана в аграрной сфере активно развивается, поскольку рост в этом направлении является приоритетным для экономики обеих стран.
Также российский президент напомнил, что в прошлом году взаимный товарооборот России и Казахстана вырос более чем на 10% и составил 28,2 млрд долларов. При этом, за январь-август текущего года он возрос ещё на 7%.
В четверг, 9 ноября, Владимир Путин прибыл в Казахстан, где его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи лидеры стран проведут переговоры, результатом которых, как ожидается, станет подписание документов о продолжении сотрудничества.
Читайте также:
Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан
Президент Казахстана Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда» в Астане
Путин: Россия и Казахстан подготовили документы на сумму около ста миллионов $
Путин заявил, что сотрудничество России и Казахстана в аграрной сфере активно развивается, поскольку рост в этом направлении является приоритетным для экономики обеих стран.
В четверг, 9 ноября, Владимир Путин прибыл в Казахстан, где его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи лидеры стран проведут переговоры, результатом которых, как ожидается, станет подписание документов о продолжении сотрудничества.
Читайте также:
Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан
Президент Казахстана Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда» в Астане
Путин: Россия и Казахстан подготовили документы на сумму около ста миллионов $
Анастасия Чинкова