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Путин отметил важную роль транспортной отрасли экономики в развитии страны

20 ноября 2023, 12:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с их профессиональным праздником. Он отметил системообразующую роль этой сферы экономики в развитии всей страны.

Российский лидер отметил, что транспортный сегмент всегда играл важнейшую роль не только для экономики, но и для социальной сферы, повышения качества жизни людей и реализации актуальных и востребованных проектов в разных регионах России. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства также добавил, что миллионы работников всех звеньев отрасли являются настоящими профессионалами и трудятся с полной отдачей.

Владимир Путин выразил уверенность, что четкая организация и качественное функционирование транспортной системы России станут надежной базой для развития и совершенствования международных и внутренних перевозок, интеграции новых российских регионов в жизнь страны и глубокого обновления общественного и другого транспорта. В заключение президент пожелал работникам транспортной отрасли крепкого здоровья и успехов в труде на благо России.

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В Подмосковье запустили импортозамещающее производство материала для ремонта труб
20 ноября 2023, 18:11

Фото: Istockphoto / kodda

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске запустили на полную мощность первую линию предприятия полимерного рукава, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Компания «Полимертехком» будет производить продукцию для санации трубопроводов и бесшовного ремонта труб.
«Объём инвестиций в импортозамещающий проект превысит 550 млн рублей. На первом этапе предприятие запустило линию по производству полимерного рукава для ремонта труб диаметром от 40 см до 800 см. Во II квартале 2024 года планируется запуск ещё двух линий, на которых будут выпускать полимерный рукав диаметром до 1500 см», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Она добавила, что запуск новых линий позволит увеличить производственные мощности предприятия как минимум втрое. 
 
На «Полимертехкоме» установлено российское оборудование, разработанное технологами компании. Сырьё, из которого производят полимерный рукав, также является собственной разработкой предприятия. Его изготовили по заказу компании на отечественном химзаводе.    
 
Полимерный рукав предназначен для восстановления трубопроводов и труб в сфере ЖКХ. Срок службы отреставрированной трубы – около полувека. 
 
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#подмосковье
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Иностранные банки массово отказываются от работы с «АвтоВАЗом»
Глава «АвтоВАЗа» Соколов: банки отказываются от работы с компанией из-за санкций
20 ноября 2023, 16:24

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Иностранные банки и поставщики массово отказываются от работы с «АвтоВАЗом» из-за санкций США в отношении российского автопроизводителя. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в беседе с «Интерфакс».
По его словам, блокировке подверглись как исходящие платежи «АвтоВАЗа», так и те, что адресованы компании за экспортные поставки. Отказываться от работы с российским автоконцерном и банки дружественных стран, которые опасаются вторичных санкций.

Ранее, в кулуарах выставки «Транспорт России – 2023» Соколов заявил, что в результате внесения «АвтоВАЗа» в санкционный список, компании пришлось сократить запланированные объёмы производства на 10%. 

Также президент российской компании отметил, что введение санкций в отношении предприятия сильно сказалось как на нём самом, так и на всей экономике России. Но с этим давлением удалось справиться без сильных потерь.

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#банки
#компании
#автомобили
#санкции
#россия
#сша
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В России допустили дефицит психотропных препаратов
Экономист Лисовский объяснил отказ аптек продавать психотропные препараты
20 ноября 2023, 15:42

Фото: IStock/Vilin Visuals

Аптеки начали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов, поскольку работать с ними невыгодно из-за жесткого контроля и регулируемых цен. Экономист, эксперт фармацевтического рынка Павел Лисовский рассказал «Радио 1», что лекарства могут совсем пропасть с полок.
По словам эксперта, получить право на продажу сильнодействующих психотропных препаратов сложно, затраты на организацию поставок и продажу высокие, а окупаемость низкая.
«Оборот этих препаратов небольшой, а суммы, которые нужны для строго, чтобы поддерживать их наличие получаются большие. Плюс ко всему этому государство регулирует наценку, - она небольшая и зависит от региона», — отметил Лисовский.
Экономист добавил, что препараты могут пропасть с полок аптек, так как торговая сеть сама решает, продавать это лекарство или нет.
«Эту проблему могут решать либо государственные аптеки, либо те, кто в этом заинтересован. Не должно быть такого, чтобы препараты были в каждой аптеке, это неправильно, даже оборота такого нет. Но, конечно, какое-то количество аптек, которые продавали бы эти препараты, должно быть. Например, пять аптек на город миллионник решили бы эту проблему», — сказал собеседник.
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#аптеки
#препараты
#лекарство
#право
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Аналитик Шнейдерман спрогнозировал 85-88 рублей за доллар на этой неделе
20 ноября 2023, 15:41

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что на этой неделе ожидается курс доллар в районе 85-87 рублей за доллар.
Кроме того, специалист прогноз по курсу евро.

«Мы ожидаем диапазон 85-88 рублей за доллар на следующей неделе, по евро — 90-96 рублей», — прокомментировал в беседе с RT Шнейдерман.

До этого сообщалось, что Россия увеличила объём вложений в американские гособлигации осенью до $73 млн. Данный показатель вырос в сентябре более чем в 2 раза по сравнению с августом, когда объём российских вложений в госбумаги достиг $31 млн. Летом этот показатель был на уровне $29 млн. При этом Россия резко сократила вложения в госдолг США весной 2018 года.

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#сша
#россия
#доллар
#евро
#прогноз
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Аргентина может стать первой страной, перешедшей на доллар США за последние 14 лет
Милей планирует сделать доллар официальной валютой Аргентины
20 ноября 2023, 15:39

Фото: iStock/Pineapple Studio

С приходом к власти в Аргентине нового президента Хавьера Милея, страна может перейти на расчёты в долларе США как в официальной валюте. Об этом следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Напомним, что по результатам выборов в Аргентине, которые завершились в воскресенье, победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он приступит к выполнению своих обязанностей 10 декабря. 

Отмечается, что Милей планирует отказаться от песо и присоединиться к девяти государствам, которые используют американский доллар как официальную валюту. 

Если президент реализует переход на новую валюту, то Аргентина станет первой за последние 14 лет и крупнейшей в истории страной, которая перейдёт на расчёты в долларах США. 

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#аргентина
#доллар
#экономика
#президент
#сша
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США планируют лишить Россию до 4% мирового рынка СПГ
РИА Новости: США лишат РФ до 4% мирового рынка санкциями против «Арктик СПГ 2»
20 ноября 2023, 13:15

Фото: iStock/MikeMareen

США пытаются лишить Россию 4% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) введением санкций против «Арктик СПГ 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что в начале ноября США ввели ограничения в отношении ряда структур, связанных с проектом «Арктик СПГ 2». Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт сообщал, что такое решение обусловлено намерением уничтожить российский проект. 

Общий объём сжиженного природного газа на линиях компании «Новатек» составляет около 19,8 тонн ежегодно. Таким образом, «Арктик СПГ 2» может рассчитывать на 3-4% от всего мирового объёма СПГ, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, США вытеснили российский трубопроводный газ с большей части европейского рынка, причём сделано это было абсолютно преступными методами.

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#сша
#россия
#газ
#рынок
#санкции
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Цены на смартфоны в РФ к Новому году вырастут на 20%
20 ноября 2023, 11:14

Фото: istockphoto/Uladzimir Zuyeu

Ожидается, что в декабре 2023 года средняя цена на смартфоны в России может составить около 26-27 тысяч рублей. Это примерно на 15-20% выше, чем в прошлом году.
Об этом говорят представители одного из крупнейших дистрибьюторов электроники компании Wildberries, а также мобильных операторов связи Tele2 и Beeline. По мнению специалистов, такое подорожание связано прежде всего с ростом курса валют, передает издание «Ведомости». Кроме того, средний показатель также вырастет за счет цены на iPhone 15. Например, в прошлом году это устройство стоило в районе 21 тысячи рублей, а в 2023 году цена поднялась уже до 24-26 тысяч рублей.

Несмотря на увеличение средней цены на смартфоны, существуют также и бюджетные варианты, ценовая категория которых вполне приемлема для покупателей со средним достатком. Многие китайские и корейские торговые марки предлагают устройства с достаточно широкими возможностями по вполне доступной цене.

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#смартфон
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«Ъ»: «Вкусвилл» приобрел крупнейшую в России сеть семейных кафе «Андерсон»
20 ноября 2023, 10:34

Фото: istock / Halfpoint

Российский ретейлер «Вкусвилл» приобрел бренд и основные активы сети «Андерсон». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, сделка оценивается в 600–800 миллионов рублей. Во «Вкусвилле» уточнили, что уже закрыли сделку по покупке бренда и основных активов сети. Компания выкупила ООО «Андерсон-Франчайзинг», ООО «ТД Андерсон», ООО «Фабрика счастья Андерсон» и ООО «Икке».

В мае этого года сеть супермаркетов «Вкусвилл» зарегистрировала домен kz-vkusvill.ru, на сайте появился каталог товаров для оптового заказа в Казахстан.

Ранее Мария Захарова заявила, что  обвинения главы датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоба Ааруп-Андерсена в адрес Москвы в том, что Россия пытается украсть их бизнес, являются несостоятельными. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#покупка
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Минфин ФРГ предупредил о последствиях изъятия судом €60 млрд
19 ноября 2023, 16:16

Фото: istockphoto/Leestat

Судебный запрет в Германии на перераспределение невостребованных кредитов в размере 60 миллиардов евро повлечет за собой тяжелые последствия для экономики страны. Об этом предупредил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
Ранее немецкий конституционный суд признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. Судебный орган сослался на действующий принцип так называемого «долгового тормоза», не позволяющего неограниченно увеличивать долговой бюджет государства.

В интервью изданию Bild глава Минфина предупредил, что эта блокировка судом €60 млрд приведет к тяжелым последствиям для экономики страны в краткосрочной перспективе. По мнению Линднера, теперь государству придется модернизировать экономику, опираясь на меньшие вложения.

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