Путин отметил важную роль транспортной отрасли экономики в развитии страны

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с их профессиональным праздником. Он отметил системообразующую роль этой сферы экономики в развитии всей страны.
Владимир Путин выразил уверенность, что четкая организация и качественное функционирование транспортной системы России станут надежной базой для развития и совершенствования международных и внутренних перевозок, интеграции новых российских регионов в жизнь страны и глубокого обновления общественного и другого транспорта. В заключение президент пожелал работникам транспортной отрасли крепкого здоровья и успехов в труде на благо России.
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Александр Бойцов